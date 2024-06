Keine Impulse: SMI zum Handelsstart kaum verändert

Anleger in Zürich schicken den SMI derzeit erneut ins Plus.

Der SMI notiert im SIX-Handel um 09:11 Uhr um 0,00 Prozent stärker bei 12 241,24 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,397 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,069 Prozent stärker bei 12 249,72 Punkten in den Freitagshandel, nach 12 241,25 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SMI bei 12 238,39 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 12 256,21 Punkten.

SMI-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den SMI bereits um 1,46 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 07.05.2024, erreichte der SMI einen Stand von 11 512,97 Punkten. Der SMI verzeichnete vor drei Monaten, am 07.03.2024, den Stand von 11 575,37 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.06.2023, wies der SMI einen Stand von 11 348,11 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 9,59 Prozent aufwärts. Das SMI-Jahreshoch liegt aktuell bei 12 256,21 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 11 064,90 Zählern erreicht.

Gewinner und Verlierer im SMI

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind derzeit Roche (+ 0,84 Prozent auf 240,10 CHF), Logitech (+ 0,31 Prozent auf 91,02 CHF), Swiss Re (+ 0,22 Prozent auf 113,35 CHF), Alcon (+ 0,20 Prozent auf 82,10 CHF) und Sonova (+ 0,14 Prozent auf 289,70 CHF). Die Verlierer im SMI sind hingegen ABB (Asea Brown Boveri) (-0,87 Prozent auf 50,18 CHF), Partners Group (-0,42 Prozent auf 1 179,00 CHF), Geberit (-0,32 Prozent auf 554,20 CHF), Kühne + Nagel International (-0,30 Prozent auf 268,30 CHF) und Swiss Life (-0,28 Prozent auf 638,80 CHF).

Welche SMI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Novartis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 317 082 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 259,233 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Mitglieder im Fokus

Im SMI hat die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Swiss Re-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,79 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at