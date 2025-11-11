|
Keio präsentierte Quartalsergebnisse
Keio hat sich am 10.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS wurde auf 82,40 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Keio 86,62 JPY je Aktie verdient.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 116,95 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 109,47 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
