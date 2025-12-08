Kellanova Aktie
WKN: 853265 / ISIN: US4878361082
|Ohne Auflagen
|
08.12.2025 16:58:09
Kellanova-Aktie im Plus: EU-Kommission nickt Übernahme durch Mars ab
Die Kommission hatte untersucht, ob Mars durch die erweiterte Produktpalette seine Verhandlungsmacht gegenüber Einzelhändlern deutlich steigern und dadurch etwa höhere Preise durchsetzen könnte. Die Kellanova-Produkte würden Mars' Position in Verhandlungen mit Händlern nicht wesentlich stärken, hieß es nun.
Zahlreiche bekannte Marken
Mars ist in Deutschland bekannt für Schokoriegel (Mars, Snickers, Bounty), Kaugummisorten wie Airwaves und Wrigley's Extra, Tiernahrung (Whiskas, Chappi) sowie Grundnahrungsmittel wie Reis (Ben's Original) und Nudelgerichte (Mirácoli). Der Konzern hat mehr als 150.000 Mitarbeiter. Kellanova kennen Verbraucher von Marken wie Pringles und Kellogg's.
Die an der NYSE gelistete Kellanova-Aktie gewinnt zeitweise 0,37 Prozent auf 83,45 Dollar.
/mjm/DP/men
BRÜSSEL (dpa-AFX)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links: