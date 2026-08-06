Kelly Services Aktie
WKN: 871732 / ISIN: US4881522084
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06.08.2026 13:42:51
Kelly Services Inc. Q2 Income Declines
(RTTNews) - Kelly Services Inc. (KELYA) released a profit for second quarter that Drops, from last year
The company's earnings totaled $11.4 million, or $0.31 per share. This compares with $19.0 million, or $0.52 per share, last year.
Excluding items, Kelly Services Inc. reported adjusted earnings of $13.8 million or $0.37 per share for the period.
The company's revenue for the period fell 5.8% to $1.038 billion from $1.102 billion last year.
Kelly Services Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $11.4 Mln. vs. $19.0 Mln. last year. -EPS: $0.31 vs. $0.52 last year. -Revenue: $1.038 Bln vs. $1.102 Bln last year.
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