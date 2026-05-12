KENKO Mayonnaise legte Quartalsergebnis vor

KENKO Mayonnaise hat am 11.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 37,21 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 18,62 JPY je Aktie generiert.

Umsatzseitig wurden 22,09 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte KENKO Mayonnaise 21,17 Milliarden JPY umgesetzt.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 198,99 JPY beziffert. Im Vorjahr hatten 221,62 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 92,35 Milliarden JPY – ein Plus von 0,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem KENKO Mayonnaise 91,70 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at