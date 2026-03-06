Braz a Aktie
WKN DE: A3C7N3 / ISIN: US10576N1028
|
06.03.2026 22:50:49
Kettle Hill Bets on Braze With 747,000-Share Initiation
According to a Securities and Exchange Commission (SEC) filing dated Feb. 17, 2026, Kettle Hill Capital Management, LLC, reported a new holding in Braze (NASDAQ:BRZE). The fund acquired 747,715 shares, with an estimated transaction value of $22.15 million based on the average share price during the quarter. The quarter-end value of the stake totaled $25.64 million.Braze, Inc. is a technology company specializing in customer engagement software, enabling brands to deliver personalized and data-driven messaging across digital channels. With nearly $700 million in TTM revenue and a market capitalization of $1.80 billion, Braze leverages a software-as-a-service (SaaS) model to drive predictable, recurring revenue from enterprise clients. The company's competitive edge lies in its robust orchestration and analytics capabilities, supporting clients in building sophisticated, multi-channel customer journeys at scale.Kettle Hill initiated a substantial stake in Braze in the fourth quarter, with the stock taking up position No. 7 in the capital management company’s nearly $450 million portfolio. With just over $2 billion in market capitalization, Braze is a mid-cap software company focused on customer engagement and multichannel marketing.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
