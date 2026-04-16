KeyCorp Q1 Income Climbs

(RTTNews) - KeyCorp (KEY) announced a profit for its first quarter that Increases, from the same period last year

The company's bottom line came in at $486 million, or $0.44 per share. This compares with $369 million, or $0.33 per share, last year.

Excluding items, KeyCorp reported adjusted earnings of $486 million or $0.44 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 10.2% to $1.953 billion from $1.773 billion last year.

KeyCorp earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $486 Mln. vs. $369 Mln. last year. -EPS: $0.44 vs. $0.33 last year. -Revenue: $1.953 Bln vs. $1.773 Bln last year.