KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
|
29.11.2025 21:46:10
KI als Schnäppchenfinder: US-Amerikaner shoppen am "Black Friday" für knapp 12 Milliarden Dollar
Der "Black Friday" ist in den USA mittlerweile der wichtigste Shoppingtag des Jahres - und die Konsumenten greifen zu. Für 11,8 Milliarden Dollar kaufen sie ein. Um besondere Schnäppchen zu machen, nutzen viele von ihnen künstliche Intelligenz. Die Inflation hebelt aber auch die nicht aus.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
