KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
|
03.12.2025 08:30:00
KI macht Entwickler ersetzbar, aber gute Architekten nicht
KI generiert Code, aber wer entscheidet, welcher Code entstehen soll? Warum Architektur und Domänenwissen jetzt wichtiger werden, nicht weniger.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!