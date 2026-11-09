Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
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09.11.2026 21:53:38
KI-Risiken: Macron trommelt internationale Akteure zusammen
PARIS (dpa-AFX) - Frankreichs Präsident Emmanuel Macron macht Druck bei der Regulierung von Künstlicher Intelligenz und damit einhergehenden Sicherheitsrisiken. In einer Videoschalte brachte er dazu etwa 50 Akteure, darunter Staats- und Regierungschefs, Forschende und Chefs von KI-Laboren zusammen, wie er auf der Plattform X mitteilte.
Die Beteiligten hätten zugesagt, Risiken der fortschrittlichsten KI-Modelle besser unabhängig und öffentlich zu bewerten, Warnungen bei schwerwiegenden Vorfällen besser miteinander zu teilen und Entwickler der Modelle in die Verantwortung zu nehmen, so Macron.
Nach Angaben aus dem Élysée-Palast waren etwa die Ministerpräsidenten aus dem Vereinigten Königreich, Kanada, Norwegen, den Niederlanden, Finnland und die Ministerpräsidentin von Japan dabei. Auch US-Finanzminister Scott Bessent sowie Vertreter aus Ländern wie Bahrain und Sierra Leone schalteten sich demnach dazu. Darüber hinaus nahmen ein Vertreter der Vereinten Nationen, die CEOs von OpenAI, Sam Altman, und Anthropic, Dario Amodei, sowie Microsofts Präsident Brad Smith teil.
Künstliche Intelligenz mache sehr schnell Fortschritte, schrieb Macron. Das berge "reale Risiken für unsere kollektive Sicherheit". Man müsse gemeinsam handeln. Weitere Details zu seiner internationalen Initiative wurden zunächst nicht mitgeteilt./vni/DP/mis
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