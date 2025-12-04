KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
|
04.12.2025 08:30:00
KI-Überwachung in US-Gefängnissen: Bürgerrechtler schlagen Alarm
Ein US-Telekommunikationsunternehmen nutzt KI, um Gefängnisinsassen zu überwachen. Bürgerrechtler kritisieren die Methode als Eingriff in die Grundrechte.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
