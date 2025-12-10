Kia Motors Aktie
WKN: 885677 / ISIN: KR7000270009
|
10.12.2025 10:43:00
Kia Seltos beerbt den Niro
Kia zeigt erste Bilder eines konventionell angetriebenen Kompakt-SUV, der im kommenden Jahr auch nach Europa kommen soll.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Kia Motors Corpmehr Nachrichten
|
30.10.25
|Ausblick: Kia Motors präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
24.07.25
|Ausblick: Kia Motors gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
Analysen zu Kia Motors Corpmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Kia Motors Corp
|123 400,00
|-0,32%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Leitzinssenkung der Fed: US-Börsen schließen mit Gewinnen -- ATX schließt stabil -- DAX zum Handelsende etwas leichter -- Asiens Börsen letztlich uneins
Anleger am heimischen Aktienmarkt hielten sich am Mittwoch zurück. Der deutsche Leitindex präsentierte sich etwas schwächer. Die US-Börsen legten am Mittwoch zu. In Fernost wiesen die wichtigsten Aktienmärkte zur Wochenmitte unterschiedliche Vorzeichen aus.