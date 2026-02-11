KING legte Quartalsergebnis vor

KING präsentierte in der am 10.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 12,30 JPY. Im Vorjahresviertel hatte KING 14,29 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 10,25 Prozent auf 2,00 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,23 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at