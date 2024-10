KION Group-Aktie tiefer: Kursziel von Bernstein auf 53 Euro gesenkt - Kooperation mit Eurofork

Die Aussagen hätten jenen von KION aus dem zweiten Quartal geglichen, schrieb Analyst Philippe Lorrain in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Sektortrends seien unverändert, und es brauche noch etwas mehr Zeit, bis eine Erholung spürbar wird. Er passte seine diesjährigen Erwartungen nochmals an und reduzierte sich leicht für die beiden Folgejahre. Die Aktien blieben aber attraktiv bewertet.

Im XETRA-Handel geht es für KION-Titel zeitweise 2,78 Prozent auf 35,65 Euro abwärts.

KION verstärkt Portfolio durch Kooperation mit Eurofork

Der Hersteller von Gabelstaplern und Lagertechnik KION vertreibt künftig auch Produkte von Eurofork, einem italienischen Hersteller von Paletten-Shuttlesystemen. Durch die Kooperation stärkt der MDAX-Konzern sein Produktportfolio im Bereich automatisierter Lösungen für die Lagerung. Automatisierte Shuttles fahren selbstständig auf Schienensystemen durch die Regale von Lagerhäusern und Vertriebszentren und transportieren die palettierte Ware zum Kommissionierplatz. Die Produkte von Eurofork mit Sitz in Roletto nahe Turin, wie Paletten-Shuttles und Teleskopgabeln, werden vollständig in Italien gefertigt. Finanzielle Details wurden nicht genannt.

NEW YORK (dpa-AFX Broker) / FRANKFURT (Dow Jones)