NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Kion vor Zahlen zum ersten Quartal 2025 von 53 auf 51 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Das niedrigere Kursziel erklärte Analyst Philippe Lorrain in einer am Dienstag vorliegenden Studie mit höheren gewichteten durchschnittlichen Kapitalkosten des Herstellers von Gabelstaplern und Lagertechnik. Derweil rechnet der Experte mit soliden Quartalszahlen des Unternehmens./bek/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2025 / 16:09 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2025 / 16:09 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.