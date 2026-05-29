Kiran Print Pack: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Kiran Print Pack hat am 27.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,04 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,030 INR je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Kiran Print Pack in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 36,42 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,4 Millionen INR im Vergleich zu 1,7 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 0,250 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,120 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 8,72 Millionen INR – das entspricht einem Minus von 3,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 9,02 Millionen INR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at