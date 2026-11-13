Robinhood Aktie
WKN DE: A3CVQC / ISIN: US7707001027
|
13.11.2026 19:51:09
Klarna Hires Robinhood Executive As CFO
This article Klarna Hires Robinhood Executive As CFO originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Robinhood
|
12.11.26
|S&P 500-Papier Robinhood-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Robinhood-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
05.11.26
|S&P 500-Titel Robinhood-Aktie: So viel hätte eine Investition in Robinhood von vor einem Jahr gekostet (finanzen.at)
|
26.10.26
|Ausblick: Robinhood gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
22.10.26
|S&P 500-Papier Robinhood-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Robinhood-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
18.10.26
|Coinbase, Strategy, Robinhood und Block vor den Quartalszahlen: Darauf sollten Krypto-Anleger achten (finanzen.at)
|
15.10.26
|S&P 500-Wert Robinhood-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Robinhood von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
12.10.26
|Erste Schätzungen: Robinhood verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
08.10.26
|Cathie Wood trennt sich von Robinhood-Aktie: ARK setzt auf KI und Rüstung (finanzen.at)
Analysen zu Robinhood
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX letztlich kaum verändert -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.