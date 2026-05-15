Kodensha legte Quartalsergebnis vor

Kodensha hat am 13.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 175,40 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 170,96 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 13,22 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 12,08 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 324,28 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 309,66 JPY je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahr hat Kodensha im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 12,66 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 44,23 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 39,26 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at