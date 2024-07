Kontron erhält weiteren Millionenauftrag für Wallboxen

Der Linzer Technologiekonzern Kontron hat von einem deutschen Automobilhersteller einen Großauftrag zur Herstellung von Ladesystemen für Elektroautos erhalten. Der Auftrag umfasst die Entwicklung und Lieferung von sogenannten "Wallboxen" für den europäischen und chinesischen Markt, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Das Geschäft hat ein Volumen von 120 Mio. Euro. Die Produktion soll im dritten Quartal starten und bis 2028 laufen.

Der Auftraggeber wurde namentlich nicht genannt. An der Börse kamen die Nachrichten gut an: Die in Deutschland im SDAX notierte Aktie legte bis zum frühen Nachmittag um gut drei Prozent zu.

Kontron stützt sich bei der Entwicklung auf die Hilfe ihrer neuen Tochter eSystems. Das Projekt sei bereits Kontrons zweiter Großauftrag für solche Ladesysteme, hieß es weiter. Erst im Mai hatte das Unternehmen einen Auftrag für solche Elektroauto-Ladestationen für zu Hause im Volumen von mindestens 200 Mio. Euro erhalten. Der Vorstandsvorsitzende von Kontron, Hannes Niederhauser, erläuterte, diese Großaufträge zeigten, dass der entsprechende Geschäftsbereich "Smart Charging" im Kontron-Portfolio ein "zentraler und wertschöpfender Baustein" sei.

tpo/cs

ISIN DE0006053952 WEB http://de.kontron.com/