Konzertveranstalter CTS Eventim übertrifft 2023 eigene Ziele

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Ticketvermarkter CTS Eventim hat das vergangene Jahr dank eines Endspurtes besser abgeschlossen als in Aussicht gestellt. Die im Oktober angehobene Prognose wurde "deutlich übertroffen", wie das MDAX-Unternehmen überraschend am Mittwoch in München mitteilte. Auf Basis vorläufiger Zahlen kletterte der Umsatz 2023 im Vergleich zum Vorjahr um 22,5 Prozent auf knapp 2,36 Milliarden Euro. Dazu trugen sowohl das Geschäft um den Verkauf von Tickets als auch Live-Veranstaltungen bei. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) legte um fast ein Drittel auf 501,4 Millionen Euro zu. Bislang standen ein bereinigtes operatives Ergebnis (Ebitda) von deutlich über 400 Millionen Euro sowie ein Erlös von deutlich über zwei Milliarden Euro auf dem Plan. Laut einem Händler schnitte der Konzern auch besser ab, als von Analysten im Durchschnitt erwartet.

Die vollständigen Zahlen will der Vorstand am 26. März vorlegen./ngu/mis