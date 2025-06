FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für CTS Eventim von 116 auf 117 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Lars Vom-Cleff hält den Kurseinbruch der Aktie nach den Zahlen des ersten Quartals in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar für übertrieben. Übertroffene Umsatzerwartungen seien ignoriert worden und eine gewisse Margenverwässerung hält er nur für vorübergehend. Außerdem sei das erste Jahresviertel saisonal schwach und damit nicht überzubewerten. Er bleibt optimistisch, dass die Jahresziele von dem Eventvermarkter erreicht werden./tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.06.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.06.2025 / 07:50 / CET



