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26.03.2026 06:31:28
KOOL2PLAY: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
KOOL2PLAY hat am 23.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,61 PLN beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das KOOL2PLAY ein Ergebnis je Aktie von -2,820 PLN vermeldet.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 100 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 0,2 Millionen PLN, während im Vorjahreszeitraum 0,1 Millionen PLN ausgewiesen worden waren.
Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,690 PLN. Im Vorjahr waren -1,240 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 77,89 Prozent auf 1,90 Millionen PLN. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 0,42 Millionen PLN gelegen.
Redaktion finanzen.at
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