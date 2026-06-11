Fines Aktie
WKN DE: A3DTRQ / ISIN: JP3802410005
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11.06.2026 09:32:57
Korea fines e-commerce giant $400m over data breach affecting millions
The record fine comes after around 37.5 million users had their private data exposed.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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