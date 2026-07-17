Fines Aktie
WKN DE: A3DTRQ / ISIN: JP3802410005
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17.07.2026 19:26:22
EU set to delay fines for breaking methane rules after US pressure
Move unlikely to satisfy energy companies that want a rewrite of law on leaks and flaring of polluting gasWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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