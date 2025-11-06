AstraZeneca Aktie

AstraZeneca für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
06.11.2025 09:36:43

KORREKTUR: Astrazeneca wächst dank starker Medikamentenpipeline (NICHT und US-Preis-Deal)

(In der um 09.13 Uhr gesendeten Meldung "Astrazeneca wächst dank starker Pipeline und US-Preis-Deal" wird das Wachstum fälschlicherweise auch der Einigung mit der Trump-Administration über die Arzneimittelpreise zugeschrieben. Das betrifft die Überschrift und den 1. Satz. Es folgt die korrigierte Fassung.)

Astrazeneca wächst dank starker Medikamentenpipeline

Von Billy Gray

DOW JONES--Astrazeneca hat im dritten Quartal 2025 von seiner starken Medikamentenpipeline profitiert. Wie der Pharmakonzern mitteilte, legte der Umsatz auf 15,19 Milliarden US-Dollar von 13,57 Milliarden im Vorjahr zu. Der bereinigte Gewinn je Aktie stieg um 14 Prozent auf 2,38 Dollar. Von Visible Alpha befragte Analysten hatten im Mittel einen Kerngewinn je Aktie - die bevorzugte Kennzahl des Unternehmens, die außergewöhnliche und andere einmalige Posten herausrechnet - von 2,31 Dollar bei einem Umsatz von 14,78 Milliarden Dollar erwartet.

Die Prognose für das Gesamtjahr 2025, die ein Umsatzwachstum im hohen einstelligen Prozentbereich und einen Anstieg des Kerngewinns je Aktie im niedrigen zweistelligen Prozentbereich vorsieht, bekräftigte Astrazeneca.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/brb/sha/rio

(END) Dow Jones Newswires

November 06, 2025 03:37 ET (08:37 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu AstraZeneca PLCmehr Nachrichten

Analysen zu AstraZeneca PLCmehr Analysen

08:54 AstraZeneca Buy UBS AG
06.11.25 AstraZeneca Buy UBS AG
31.10.25 AstraZeneca Buy UBS AG
27.10.25 AstraZeneca Buy Jefferies & Company Inc.
24.10.25 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AstraZeneca PLC (spons. ADRs) 72,50 0,69% AstraZeneca PLC (spons. ADRs)
AstraZeneca PLC 145,10 0,52% AstraZeneca PLC

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.11.25 Oktober 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.11.25 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.11.25 Oktober 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
01.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX fester -- DAX wenig verändert -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt steigt am Freitag, während der deutsche Aktienmarkt sich seitwärts bewegt. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen