AstraZeneca Aktie
WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292
|
06.11.2025 09:36:43
KORREKTUR: Astrazeneca wächst dank starker Medikamentenpipeline (NICHT und US-Preis-Deal)
(In der um 09.13 Uhr gesendeten Meldung "Astrazeneca wächst dank starker Pipeline und US-Preis-Deal" wird das Wachstum fälschlicherweise auch der Einigung mit der Trump-Administration über die Arzneimittelpreise zugeschrieben. Das betrifft die Überschrift und den 1. Satz. Es folgt die korrigierte Fassung.)
Astrazeneca wächst dank starker Medikamentenpipeline
Von Billy Gray
DOW JONES--Astrazeneca hat im dritten Quartal 2025 von seiner starken Medikamentenpipeline profitiert. Wie der Pharmakonzern mitteilte, legte der Umsatz auf 15,19 Milliarden US-Dollar von 13,57 Milliarden im Vorjahr zu. Der bereinigte Gewinn je Aktie stieg um 14 Prozent auf 2,38 Dollar. Von Visible Alpha befragte Analysten hatten im Mittel einen Kerngewinn je Aktie - die bevorzugte Kennzahl des Unternehmens, die außergewöhnliche und andere einmalige Posten herausrechnet - von 2,31 Dollar bei einem Umsatz von 14,78 Milliarden Dollar erwartet.
Die Prognose für das Gesamtjahr 2025, die ein Umsatzwachstum im hohen einstelligen Prozentbereich und einen Anstieg des Kerngewinns je Aktie im niedrigen zweistelligen Prozentbereich vorsieht, bekräftigte Astrazeneca.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/DJN/brb/sha/rio
(END) Dow Jones Newswires
November 06, 2025 03:37 ET (08:37 GMT)
