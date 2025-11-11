|
11.11.2025 06:31:28
KOSE präsentierte Quartalsergebnisse
KOSE hat am 10.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 40,14 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -38,510 JPY je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 79,99 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 79,59 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
Analysten hatten für das Jahresviertel einen Gewinn je Aktie von 54,32 JPY prognostiziert, während sie den Umsatz bei 82,74 Milliarden JPY gesehen hatten.
Redaktion finanzen.at
