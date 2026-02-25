Kratos Defense Security Solutions: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Kratos Defense Security Solutions hat am 23.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei 0,03 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,030 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Kratos Defense Security Solutions hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 345,1 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 21,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 283,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,130 USD. Im letzten Jahr hatte Kratos Defense Security Solutions einen Gewinn von 0,110 USD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 1,35 Milliarden USD – ein Plus von 18,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Kratos Defense Security Solutions 1,14 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at