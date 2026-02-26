Kreise: Nächster Bundespräsident wird am 30. Januar 2027 gewählt

BERLIN (dpa-AFX) - Der nächste Bundespräsident wird am 30. Januar kommenden Jahres gewählt. Für diesen Tag will Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) die Bundesversammlung einberufen, um einen Nachfolger für Frank-Walter Steinmeier zu bestimmen. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Parlamentskreisen./sk/DP/mis