26.02.2026 13:38:38
Kreise: Nächster Bundespräsident wird am 30. Januar 2027 gewählt
BERLIN (dpa-AFX) - Der nächste Bundespräsident wird am 30. Januar kommenden Jahres gewählt. Für diesen Tag will Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) die Bundesversammlung einberufen, um einen Nachfolger für Frank-Walter Steinmeier zu bestimmen. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Parlamentskreisen./sk/DP/mis
