Krispy Kreme Aktie
WKN DE: A3CTLH / ISIN: US50101L1061
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21.09.2026 12:25:15
Krispy Kreme Introduces Churro Doughnut Dots For Fall
(RTTNews) - Krispy Kreme, Inc. (DNUT) said Monday it is launching Churro Doughnut Dots, a new fall offering featuring its light and airy dough tossed in cinnamon sugar and served with dulce de leche dipping sauce.
The Churro Doughnut Dots will be available from Tuesday, September 22, at participating U.S. shops for a limited time. Each order includes eight cinnamon sugar-coated Doughnut Dots with dipping sauce.
The new item will be available in shops, through drive-thru, and for pickup or delivery via Krispy Kreme's app and website, while supplies last.
The Churro Doughnut Dots join Krispy Kreme's Autumn Seasonal Collection, which features two new doughnuts, two returning favorites and two seasonal beverages.
Krispy Kreme shares were up nearly 1% in pre-market trading after closing at $3.02 on Friday.
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