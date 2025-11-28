Krispy Kreme Aktie
WKN DE: A3CTLH / ISIN: US50101L1061
|
28.11.2025 09:05:00
Krispy Kreme Stock Looks Cheap -- or Does It?
Krispy Kreme (NASDAQ: DNUT) has long been one of America's most recognizable consumer brands. But for investors, it is also a reminder that not every beloved brand translates into a winning stock.After its 2021 initial public offering (IPO), Krispy Kreme's shares have lost more than half their value, recently falling to $4.40 per share (as of writing), near an all-time low. At first glance, that makes the stock look irresistibly cheap. The company trades at roughly 0.5 times sales, a fraction of what most consumer brands command. But as any seasoned investor knows, a low valuation doesn't always mean a bargain.The question is simple: Is Krispy Kreme undervalued, or is it cheap for a reason?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Krispy Krememehr Nachrichten
|
05.11.25
|Ausblick: Krispy Kreme verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
06.08.25
|Ausblick: Krispy Kreme stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
24.07.25
|Neue Meme-Aktien gewinnen an Fahrt: Krispy Kreme, Kohl’s, Opendoor & Co. im Visier von Kleinanlegern (finanzen.at)
|
23.07.25
|Krispy Kreme-Aktie mit kräftigem Kurssprung - Neue Meme-Aktie? (finanzen.at)
|
23.07.25
|Meme stock mania returns as Krispy Kreme and GoPro shares soar (Financial Times)