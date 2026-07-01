Krypto Aktie

Krypto für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0SLML / ISIN: DE000A0SLML9

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
01.07.2026 08:58:00

Krypto-Geschäfte brachten Trump 2025 über eine Milliarde ein

Seit Amtsantritt sprudeln Trumps Gewinne durch Krypto-Geschäfte. Das geht aus seiner fast 1000 Seiten langen Erklärung hervor. Doch auch Geschenke fallen auf.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Krypto AG

mehr Nachrichten