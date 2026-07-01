Krypto Aktie
WKN DE: A0SLML / ISIN: DE000A0SLML9
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01.07.2026 08:58:00
Krypto-Geschäfte brachten Trump 2025 über eine Milliarde ein
Seit Amtsantritt sprudeln Trumps Gewinne durch Krypto-Geschäfte. Das geht aus seiner fast 1000 Seiten langen Erklärung hervor. Doch auch Geschenke fallen auf.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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