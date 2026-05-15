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15.05.2026 06:31:29
KU präsentierte Quartalsergebnisse
KU hat am 13.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Es stand ein EPS von 44,51 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei KU noch ein Gewinn pro Aktie von 44,19 JPY in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 43,64 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 39,54 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 176,25 JPY. Im letzten Jahr hatte KU einen Gewinn von 199,60 JPY je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,71 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 159,96 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 169,09 Milliarden JPY ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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