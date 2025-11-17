KURAMOTO legte Quartalsergebnis vor

KURAMOTO hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 2,05 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte KURAMOTO -0,420 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 678,1 Millionen JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 275,5 Millionen JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at