KYCOM: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

KYCOM äußerte sich am 07.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 28,83 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 25,96 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat KYCOM im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,06 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,78 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 1,67 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at