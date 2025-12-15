|
15.12.2025 06:31:29
Kyowakogyosyo legte Quartalsergebnis vor
Kyowakogyosyo präsentierte in der am 12.12.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.10.2025 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 104,79 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Kyowakogyosyo 108,97 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Kyowakogyosyo hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,52 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,54 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
