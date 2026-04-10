LAND präsentierte Quartalsergebnisse

LAND äußerte sich am 09.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 28.02.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,36 JPY. Im Vorjahresviertel waren 0,080 JPY je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat LAND in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 543,44 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,36 Milliarden JPY im Vergleich zu 366,2 Millionen JPY im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,290 JPY eingefahren. Im Vorjahr waren 0,580 JPY je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat LAND 3,01 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 40,94 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 5,09 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at