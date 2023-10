LANXESS-Aktie mit Kurssprung: Berenberg senkt Kursziel für LANXESS - Einstufung 'Buy'

Nachdem der Aktienkurs nun sogar unter 22 Euro gefallen sei, sollte der Markt eine weitere Gewinnwarnung des Spezialchemiekonzerns bereits eingepreist haben, schrieb Analyst Andres Castanos-Mollor in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies könne bereits in der kommenden Woche erfolgen. Er reduzierte seine Ergebnisprognosen für die Jahre 2023 bis 2025 deutlich.

Die LANXESS-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 4,58 Prozent im Plus bei 22,62 Euro.

