LANXESS-Aktie verliert: LANXESS mit Wertminderung - EBITDA vor Sondereinflüssen im Rahmen der Erwartung

Die Wertminderung entfällt auf die Geschäftsbereiche Flavors & Fragrances und Polymer Additives und mindert den im Rahmen von Akquisitionen entstandenen Goodwill, wie der MDAX-Konzern erläuterte. Hintergrund der Wertminderung sei eine in Teilen schwächer als erwartete Nachfrage in den besagten Geschäftsbereichen insbesondere für die Jahre 2023 und 2024.

Darüber hinaus sei bei der Minderheitsbeteiligung am Gemeinschaftsunternehmen Envalior voraussichtlich eine materielle Wertminderung notwendig, die sich nach derzeitigem Stand auf einen niedrigen bis mittleren dreistelligen Millionen-Euro-Betrag belaufen wird. LANXESS wies darauf hin, dass keine dieser Wertminderungen Auswirkungen auf das EBITDA vor Sondereinflüssen hat. Das EBITDA vor Sondereinflüssen des Jahres 2023 werde sich voraussichtlich im Rahmen der Kapitalmarkt-Erwartungen bewegen, so LANXESS. Der Konsensus für das EBITDA vor Sondereinflüssen liegt bei Vara derzeit bei 510 Millionen Euro. LANXESS legt die Zahlen für das vergangene Jahr am 14. März vor.

Abschreibungen in dreistelliger Millionenhöhe durch LANXESS haben am Mittwochmorgen deutliche Spuren im Aktienkurs hinterlassen. Auf der Handelsplattform XETRA rutscht der Kurs zeitweise um 3,69 Prozent ab auf 23,22 Euro.

Der Chemiekonzern nimmt Abschreibungen in zwei Geschäftsfeldern und auf die Minderheitsbeteiligung am Gemeinschaftsunternehmen Envalior vor. LANXESS rechnet auch in diesem Jahr mit einer schwächeren als ursprünglich erwarteten Nachfrage in den Segmenten Flavors & Fragrances und Polymer Additives.

Letzteres lege den Schluss nahe, dass der Start ins Jahr 2024 in diesen Geschäftsfeldern schwierig gewesen sei, schrieb Analyst Chetan Udeshi von JPMorgan. Abschreibungen auf die Beteiligung Envalior ließen zudem darauf schließen, dass die Sorgen am Markt über hohe Verschuldungsquoten und die Bilanz von LANXESS fortdauern dürften.

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für LANXESS nach der Mitteilung einer Firmenwertabschreibung auf "Neutral" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Dass der Chemiekonzern mit Blick auf die Wertminderung auch auf eine schwächer als erwartete Nachfrage 2023 und 2024 verweise, impliziere einen womöglich trägen Start ins laufende Jahr, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem dürften die Sorgen von Anlegern mit Blick auf die hohe Verschuldung der Kölner nicht weniger werden, auch wenn die Wertminderungen nicht zahlungswirksam seien.

