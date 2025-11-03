Lasertec: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Lasertec hat sich am 31.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 211,46 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 99,03 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 54,17 Milliarden JPY gegenüber 36,74 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

