Laureate Education Inc Q3 Profit Climbs

(RTTNews) - Laureate Education Inc (LAUR) released earnings for its third quarter that Increases, from the same period last year

The company's bottom line came in at $101.2 million, or $0.73 per share. This compares with $34.5 million, or $0.23 per share, last year.

Excluding items, Laureate Education Inc reported adjusted earnings of $71.7 million or $0.52 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 21.2% to $485.1 million from $400.2 million last year.

Laureate Education Inc earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $101.2 Mln. vs. $34.5 Mln. last year. -EPS: $0.73 vs. $0.23 last year. -Revenue: $485.1 Mln vs. $400.2 Mln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 2.04 To $ 2.10 Full year revenue guidance: $ 1.920 B To $ 1.930 B