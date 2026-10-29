Laureate Educatio a Aktie
WKN DE: A2DK0X / ISIN: US5186132032
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29.10.2026 12:40:50
Laureate Education Inc Q3 Profit Climbs
(RTTNews) - Laureate Education Inc (LAUR) released earnings for its third quarter that Increases, from the same period last year
The company's bottom line came in at $101.2 million, or $0.73 per share. This compares with $34.5 million, or $0.23 per share, last year.
Excluding items, Laureate Education Inc reported adjusted earnings of $71.7 million or $0.52 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 21.2% to $485.1 million from $400.2 million last year.
Laureate Education Inc earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $101.2 Mln. vs. $34.5 Mln. last year. -EPS: $0.73 vs. $0.23 last year. -Revenue: $485.1 Mln vs. $400.2 Mln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 2.04 To $ 2.10 Full year revenue guidance: $ 1.920 B To $ 1.930 B
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