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06.04.2026 06:31:29
LC präsentierte Quartalsergebnisse
LC hat am 03.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,29 PLN, nach 0,360 PLN im Vorjahresvergleich.
Auf der Umsatzseite standen 761,3 Millionen PLN in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 756,0 Millionen PLN umgesetzt.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,960 PLN. Im letzten Jahr hatte LC einen Gewinn von 0,840 PLN je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 15,66 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,80 Milliarden PLN generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 2,08 Milliarden PLN ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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