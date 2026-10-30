LEAR CORP Bottom Line Climbs In Q3

(RTTNews) - LEAR CORP (LEA) revealed a profit for its third quarter that Increases, from the same period last year

The company's earnings totaled $136.6 million, or $2.74 per share. This compares with $108.2 million, or $2.02 per share, last year.

Excluding items, LEAR CORP reported adjusted earnings of $185.0 million or $3.71 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 1.6% to $5.773 billion from $5.680 billion last year.

LEAR CORP earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $136.6 Mln. vs. $108.2 Mln. last year. -EPS: $2.74 vs. $2.02 last year. -Revenue: $5.773 Bln vs. $5.680 Bln last year.

-Guidance: Full year revenue guidance: $ 23.350 B To $ 23.750 B