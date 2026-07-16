Erste Schätzungen: Lear legt Quartalsergebnis vor

Lear präsentiert voraussichtlich am 31.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 13 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 3,96 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Lear 3,06 USD je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Lear in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,93 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 13 Analysten durchschnittlich bei 6,15 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 6,03 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 15 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 14,92 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 8,15 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 14 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 23,74 Milliarden USD, gegenüber 23,26 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at