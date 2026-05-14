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14.05.2026 06:31:29
Leatt legte Quartalsergebnis vor
Leatt hat am 12.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf 0,27 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,170 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite standen 19,5 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 15,4 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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