LEG Immobilien-Aktie gibt nach: LEG Immobilien sammelt mit neuer Wandelanleihe Geld ein

LEG Immobilien will mit einer Wandelanleihe rund 500 Millionen Euro bei Anlegern einsammeln.

Die Wandelschuldverschreibungen mit einer Laufzeit bis 2030 haben eine Stückelung von jeweils 100.000 Euro, wie das Unternehmen mitteilte. Die Papiere sollen mit einem festen Zins von 1,00 Prozent per annum angeboten werden. Die Wandlungsprämie soll zwischen 35 bis 40 Prozent über dem Referenzaktienkurs liegen. LEG will den Nettoerlös aus der Emission zur Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten und für allgemeine Unternehmenszwecke verwenden. Die Begebung der Wandelanleihe werde ab dem 4. September erwartet.

LEG Immobilien leiden etwas unter Wandelanleihe

Der Verkaufsstart für eine Wandelanleihe hat die Aktien von LEG am Mittwochmorgen via XETRA mit 84,20 Euro an ihre 21-Tage-Linie zurückgeworfen. Hier fanden sich dann wieder Käufer für die Papiere des Wohnungsunternehmens, die später bei 86 Euro noch etwas weniger als zwei Prozent im Minus lagen. Das Management nutzt damit den zuletzt guten Lauf der Aktien zur Refinanzierung. Seit Jahresbeginn gewannen LEG gut 11 Prozent auf das höchste Niveau seit 2022 und hängten damit den Branchenindex und vor allem de MDAX deutlich ab.

Die Preisfestsetzung für die im September 2030 fällige Anleihe erfolgt im Laufe diesen Mittwochs.

FRANKFURT (Dow Jones / dpa-AFX Broker)