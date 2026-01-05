Walt Disney Aktie
WKN: 855686 / ISIN: US2546871060
|
05.01.2026 19:47:00
Lego Smart Bricks Light Up With Jedi Magic In Coming Star Wars Set - and I'm Obsessed
The bricks can recognize other bricks, activate effects, play music and a lot more. They're debuting in Star Wars Lego sets this spring but you can get an early look at CES 2026.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!