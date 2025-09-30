Electronic Arts Aktie
|172,36EUR
|0,20EUR
|0,12%
WKN: 878372 / ISIN: US2855121099
Electronic Arts Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Electronic Arts auf das Übernahmeangebot von 210 US-Dollar angehoben, die Papiere des Spielesoftware-Anbieters aber von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Analyst James Heaney riet den Anlegern am Montagabend, sich auf das Geschäft einzulassen. Den weiteren Weg alleine zu gehen, wäre zunehmend riskant. Der Experte sieht weder größere Hindernisse für die Kaufofferte von Investoren noch eine nennenswerte Wahrscheinlichkeit für ein Gegenangebot. Die Bewertung des Deals entspreche etwa der bei der Übernahme von Activision Blizzard im Jahr 2022. Die Konkurrenten Take 2 Interactive und Roblox seien zwar teurer, aber an der Börse inzwischen zunehmend rare Anlagemöglichkeiten./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 20:55 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 00:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Electronic Arts Inc. Hold
|
Unternehmen:
Electronic Arts Inc.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 210,00
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
$ 202,05
|
Abst. Kursziel*:
3,93%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 202,05
|
Abst. Kursziel aktuell:
3,93%
|
Analyst Name::
James Heaney
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Electronic Arts Inc.mehr Nachrichten
|
02:26
|How Jared Kushner brokered the $55bn takeover of EA (Financial Times)
|
29.09.25
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 präsentiert sich letztendlich fester (finanzen.at)
|
29.09.25
|NASDAQ-Handel: So performt der NASDAQ 100 aktuell (finanzen.at)
|
29.09.25
|Aufschläge in New York: NASDAQ 100 am Montagmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
29.09.25
|ROUNDUP 2: Investoren wollen Spielefirma Electronic Arts übernehmen - Rekorddeal (dpa-AFX)
|
29.09.25
|Electronic Arts buyout shows how the private equity game has changed (Financial Times)
|
29.09.25
|ROUNDUP: Investoren wollen Spielefirma Electronic Arts in Riesendeal übernehmen (dpa-AFX)
|
29.09.25
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite zeigt sich zum Start fester (finanzen.at)