KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
|
17.11.2025 16:36:12
Leitung von KI-Startup: Jeff Bezos hat einen neuen Job
Für Amazon-Gründer Bezos ist es das erste Mal seit seinem Rückzug als Geschäftsführer im Juli 2021, dass er wieder eine formelle operative Rolle in einem Unternehmen übernimmt. Mit seinem neuen Job steigt er in einen besonders hart umkämpften Markt ein.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
