Lemonade Aktie
WKN DE: A2P7Z1 / ISIN: US52567D1072
|
10.11.2026 01:22:41
Lemonade: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Nov. 5, 2026, Lemonade (NYSE:LMND) announced that in-force premium, which measures the aggregate annualized value of active policies, grew 34% year over year to $1.55 billion. That trajectory demonstrates how software automation allows an insurer to expand its customer base and premium volume without a matching increase in fixed overhead. Three key takeaways from management's comments highlight how the business is evolving.
Lemonade operates a business nearly three times its size four years ago while maintaining a slightly lower employee headcount. Technology investments automate policy administration, allowing top-line expansion without adding staff.
Selling additional products to existing customers generates growth without additional marketing spend. Cross-sales surpassed $100 million year to date, expanding at twice the pace of total in-force premium (IFP).
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Lemonade Inc Registered Shs
|
04.11.26
|Ausblick: Lemonade gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
21.10.26
|Erste Schätzungen: Lemonade veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
28.07.26
|Ausblick: Lemonade legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Lemonade Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Lemonade Inc Registered Shs
|35,34
|-1,09%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerDow schlussendlich deutlich fester -- ATX und DAX legen letztlich zu -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt und der deutsche Leitindex zogen zum Wochenstart deutlich an. Auch der Dow zeigte sich sehr freundlich. Die Börsen in Asien legten am Montag mehrheitlich zu.