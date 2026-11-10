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WKN DE: A2P7Z1 / ISIN: US52567D1072

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10.11.2026 01:22:41

Lemonade: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors

On its third-quarter 2026 earnings call, held on Nov. 5, 2026, Lemonade (NYSE:LMND) announced that in-force premium, which measures the aggregate annualized value of active policies, grew 34% year over year to $1.55 billion. That trajectory demonstrates how software automation allows an insurer to expand its customer base and premium volume without a matching increase in fixed overhead. Three key takeaways from management's comments highlight how the business is evolving.

Lemonade operates a business nearly three times its size four years ago while maintaining a slightly lower employee headcount. Technology investments automate policy administration, allowing top-line expansion without adding staff.

Selling additional products to existing customers generates growth without additional marketing spend. Cross-sales surpassed $100 million year to date, expanding at twice the pace of total in-force premium (IFP).

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