Lenzing hat einen neuen CEO - Lenzing-Aktie gibt deutlich nach

Der Aufsichtsrat hat Rohit Aggarwal zum neuen Vorstandsmitglied der Lenzing Gruppe bestellt. Er soll heuer im Laufe des dritten Quartals die Verantwortung für den Geschäftsbereich Fasern übernehmen und nach dem Ausscheiden von Stephan Sielaff dessen Nachfolge als CEO antreten, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte.

Sielaff werde das Unternehmen spätestens mit Ablauf seines Vertrages Ende März 2025 verlassen, um sich neuen Aufgaben zu widmen, hieß es in der Mitteilung. Sielaff ist seit dem 1. April 2022 Vorstandsvorsitzender der Lenzing AG.

Aggarwal ist den Angaben zufolge studierter Betriebswirt und verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in Führungspositionen in der Textil- und Chemieindustrie. Aufgrund zahlreicher globaler Managementpositionen in Europa, den USA und Asien verfüge er über ein "fundiertes Verständnis für die strategische Entwicklung internationaler Märkte und den Aufbau effizienter Managementteams".

Die Lenzing-Aktie sank in Wien schließlich um 5,35 Prozent auf 32,75 Euro.